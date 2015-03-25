Kriz yargıda

25 Mart 2015 Çarşamba 10:14
- Erkan UYSAL
ALANYA İskelesi'ndeki tel örgü krizi büyüyor. Alanya Belediyesi ile Balıkçılar Kooperatifi'nin karşı karşıya geldiği krizde gergin bekleyiş dün de sürdü. Balıkçı Barınağı'nı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan 10 yıllığına kiralayan ve sözleşme gereği barınak çevresini ve rıhtımı kapsayacak şekilde boydan boya tel örgüyle kapatmak isteyen kooperatif yeniden harekete geçince, karşısında Alanya Belediyesi'ni bulmuştu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iskeleye çekilmek istenen bariyerin turizme zarar vereceğini söyledi. Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını 'Of! Of! Of!' diyerek yanıtlamaya başlayan Yücel "Karşı tarafı mahkemeye verdik. Hem ihalenin, hem de uygulamanın iptali için Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Yargı kararını bekliyoruz" dedi.
'BAŞKA AMAÇLARI VAR'
Yaklaşan sezon öncesi uygulamanın turizme zarar vereceğini söyleyen Başkan Yücel "Burada halkın rekreasyon alanı var. Burayı da bariyerle çevirmeye çalışıyorlar. Bariyer güvenlik amaçlıysa, 3 metre çekilsin ama buradaki amaç güvenlik değil. Altında başka nedenler var. Başka amaçları var" şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 09:17