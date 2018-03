Kriz yargıda

- Erkan UYSAL

ALANYA İskelesi'ndeki tel örgü krizi büyüyor. Alanya Belediyesi ile Balıkçılar Kooperatifi'nin karşı karşıya geldiği krizde gergin bekleyiş dün de sürdü. Balıkçı Barınağı'nı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan 10 yıllığına kiralayan ve sözleşme gereği barınak çevresini ve rıhtımı kapsayacak şekilde boydan boya tel örgüyle kapatmak isteyen kooperatif yeniden harekete geçince, karşısında Alanya Belediyesi'ni bulmuştu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iskeleye çekilmek istenen bariyerin turizme zarar vereceğini söyledi. Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını 'Of! Of! Of!' diyerek yanıtlamaya başlayan Yücel "Karşı tarafı mahkemeye verdik. Hem ihalenin, hem de uygulamanın iptali için Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Yargı kararını bekliyoruz" dedi.

'BAŞKA AMAÇLARI VAR'