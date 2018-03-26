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Kriz geçiren Epilepsi hastası, yardım eden hemşireyi tekmeledi

Zonguldak'ta sokakta baygın halde bulunan epilepsi hastası, kendisine yardım etmeye çalışan hemşireyi tekmeledi. Kendisine gelen hasta, hemşireden özür diledi

Kriz geçiren Epilepsi hastası, yardım eden hemşireyi tekmeledi

Zonguldak'ta sokakta baygın halde bulunan epilepsi hastası, kendisine yardım etmeye çalışan hemşireyi tekmeledi. Kendisine gelen hasta, hemşireden özür diledi

26 Mart 2018 Pazartesi 18:27
Kriz geçiren Epilepsi hastası, yardım eden hemşireyi tekmeledi
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ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde sokakta baygın halde bulunan epilepsi hastasına yardım ettiği sırada tekmelenen hemşire zor anlar yaşadı. Kendisine gelen hasta hemşireden özür diledi.
KRİZ GEÇİREN HASTA HEMŞİREYİ TEKMELEDİ

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Turgut Milas 'Sara Nöbeti' gelince baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir hemşire ise sara nöbeti tutan hastaya müdahale ederek yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştı. Bir süre sonra kendisine gelmeye başlayan Turgut Milas bilinçsizce etrafı tekmelemeye başladı. Tekmelerin hedefi olan hemşire neye uğradığını şaşırırken kendisini araya giren vatandaşlar kurtardı. Sara nöbetini atlatan hasta yaptığı hareketin bilinç dışı olduğunu belirterek kendisine yardım eden hemşireden tekmelediği için özür diledi.

SARA HASTASI HASTANEYE KALDIRILDI

Sara nöbeti tutan Turgut Milas daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla kontrol amaçlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKrizEpilepsi
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