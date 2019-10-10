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Kritik nokta teröristlerden kurtarıldı!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi

GÜNCEL 10.10.2019, 19:41
Kritik nokta teröristlerden kurtarıldı!
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TÜRKİYE'NİN güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da Aşağı Kişto köyü de kurtarıldı.

11 KÖY TEMİZLENDİ

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye,  Berzan, Cüdeyde ve Gısas  köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

İKMAL YOLU DA KESİLDİ

Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti. SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

#Kritik nokta teröristler
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