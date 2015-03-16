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KPSS yerleştirme takviminde değişiklik

KPSS tercihleri tarihleri belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı, 2015/1 KPSS yerleştirme tercihlerinin 22 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılması yönünde karar aldı

KPSS yerleştirme takviminde değişiklik

KPSS tercihleri tarihleri belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı, 2015/1 KPSS yerleştirme tercihlerinin 22 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılması yönünde karar aldı

16 Mart 2015 Pazartesi 18:58
KPSS yerleştirme takviminde değişiklik
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KPSS tercihleri tarihleri belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı, 2015/1 KPSS yerleştirme tercihlerinin 22 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılması yönünde karar aldı.
KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Devlet Personel Başkanlığı, üniversite son sınıf öğrencilerinin mağdur olmaması için 2015/1 KPSS yerleştirme takviminde değişiklik yaparak, tercihlerin 22 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılması yönünde karar aldı.
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, üniversite son sınıf öğrencilerinin, yerleştirme tercihlerinin 16-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı mağdur olunacağı, bu nedenle tercih başvurularının daha sonraki bir tarihte yapılması talebi ile kuruma başvurduğu belirtildi.
2015/1 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Kurumun gereğinin yapılması için Devlet Personel Başkanlığı ile görüştüğü ifade edilen açıklamada, "Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen gönderme kararı üzerine Devlet Personel Başkanlığı, 2015/1 KPSS yerleştirme takviminde değişiklik yaparak tercihlerin 22 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasına alınması yönünde karar aldı" bilgisi paylaşıldı. 
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Son Güncelleme: 16.03.2015 18:00
Anahtar Kelimeler:
KPSSKPSS Yerleştirme TakvimiDeğişiklikKamu Denetçiliği
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