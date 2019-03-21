KPSS şartsız eleman alınacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 356 personel için ilan açtı. Yayınlanan ilanda 86 tren teşkil işçisi,42 demiryolu bakım onarım makinesi operatörü,188 demiryolu hattı bakım onarımcısı,40 liman vinç operatörü olmak üzere 356 işçi alınacağı duyruldu. Başvuranlarda KPSS şartı aranmıyor.

Yayınlanan ilan şöyle;

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır

Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

İşgücü Talebimiz ülke düzeyinde yayınlanacaktır.

İşgücü taleplerimizde KPSS şartı bulunmamaktadır

İşgücü taleplerimiz 09.04.2019 - 15.04.2019 tarihleri arasında işkur'da yayınlanacaktır.



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