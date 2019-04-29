KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 KPSS ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS başvuru tarihleri belli oldu. İşte o tarihler:

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) ve (GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK; EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuruları 3 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular için son gün 15 Mayıs.

Başvuru kılavuzu ise başvuruların başladığı tarihte yayımlanacak.

2019 KPSS NE ZAMAN?

Başvuruların 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sıanvı 14 Temmuz 2019'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün sınavı 20 Temmuz'da,

2. gün sınavı ise 21 Temmuz'da yapılacak.

ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılacak.