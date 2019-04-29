ÖSYM tarafından uygulanan KPSS başvuru tarihleri belli oldu. İşte o tarihler:
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) ve (GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK; EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuruları 3 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular için son gün 15 Mayıs.
Başvuru kılavuzu ise başvuruların başladığı tarihte yayımlanacak.
2019 KPSS NE ZAMAN?
Başvuruların 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sıanvı 14 Temmuz 2019'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün sınavı 20 Temmuz'da,
2. gün sınavı ise 21 Temmuz'da yapılacak.
ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılacak.
KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 KPSS ne zaman?
KPSS başvuruları için artık kısa bir süre kaldı. ÖSYM sınav takviminde KPSS başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS başvuru tarihleri belli oldu. İşte o tarihler: