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Koyunun cansız doğurduğu şey şoke etti

Edirne’de bir çiftçinin doğum yapan koyunundan dünyaya gelen ördek yavrusuna benzeyen cansız nesne, koyunun sahibini hayrete düşürdü

Koyunun cansız doğurduğu şey şoke etti

Edirne’de bir çiftçinin doğum yapan koyunundan dünyaya gelen ördek yavrusuna benzeyen cansız nesne, koyunun sahibini hayrete düşürdü

29 Aralık 2017 Cuma 15:55
Koyunun cansız doğurduğu şey şoke etti
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EDİRNE'NİN Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde bir çiftçi, koyunun doğumu için veterinerden yardım istedi. Üçüz kuzu bekleyen koyun sahibi, doğumda dünyaya gelen ölü ördek yavrusu görünümdeki nesneyi görünce adeta şok oldu. Doğumu gerçekleştiren Veteriner Hekim Eray Kaçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bazen ineklerde de aynı problem oluyor. Gebelik döneminde kuzu yavrularından bir anne karnında ölüyor. Yavrulardan birisi ölüyor. Zamanla ölen yavrunun doku sıvıları emilip ördek yavrusu görünümünü alıyor. İlginç bir durum, çok sık rastlanmıyor. Latincesi Mumifikasyon (Mumyalaşma) olarak geçiyor bu durum. Emilmiş, rezorve olmuş yavru da deniliyor. Fetus da deniliyor” dedi.

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EdirneDoğumKoyun
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