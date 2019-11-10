Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi

OLAY, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi’nde 7 Kasım’da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40’ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10’unu buldu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ayşe Akgül, oğlunu evlendirebilmek için beslediği koyunlarının bulunabilmesi için gözyaşlarıyla yetkililerden yardım istedi.

Akgül´ün çağrısını medyadan öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, talimat vererek gözü yaşlı kadına 40 koyun verilmesini istedi. Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bugün kamyonetlere yüklediği 40 koyunu Akgül´e teslim etti. Adana Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, verilen koyunlar sayesinde Ayşe Akgül üretime devam edeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖZEL SELAM

Teslimatın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül ile video konferans görüşmesi yaptı. Akgül´e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın özel selam gönderdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Televizyonlarda Ayşe Teyze´nin hayallerinin çalındığı haberi vardı. O yakarışlarını, sızlanışlarını duyunca hemen arkadaşlara talimat verdim. Bir nebze de olsa senin derdine derman olmak için arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yaptılar. Artık oğlunu evlendirebilirsin. Sen gönlünü rahat tut. Kolluk kuvvetleri de inşallah hırsızları bulur. Sen gözyaşı dökme, devletimiz senin yanında."

ARTIK SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKÜYORUM

Ayşe Akgül ise artık gözyaşının sevinç olduğunu dile getirerek, "Herkesten Allah razı olsun, yangına su serptiniz. Ben 16 yaşından beri bu işi yapıyorum ama hırsızlar hiçbir zaman yaşatmıyor. Daha önce de çalmışlardı. Büyütüyoruz, çoğaltıyoruz gelip götürüyorlar. Başka bir işimiz, gelirimiz yok. 4 çocuğum var birini evlendirdim, oğlumu da evlendirmek için bu koyunları beslemek zorundayım. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin" diye konuştu.