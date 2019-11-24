Köylüleri tedirgin eden olay!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı’nda yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti
GÜNCEL 24.11.2019, 16:41
AYVACIK ilçesinde tarlasından dönerken Tuzla Çayı üzerinde telef olan yüzlerce balığı gören Bayram Yoldaş, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Balık ölümleri köylüleri tedirgin ederken, ekipler, çayda inceleme yapıp, telef olan balıklardan ve sudan numune aldı.
Ölü balıkları görünce tedirgin olduğunu belirten Bayram Yoldaş, "Sabah saatlerinde Tuzla Ovası'ndaki tarlama çift sürmek için geldim. Tarlamdan dönerken de şöyle bir çay suyuna baktım. Su üzerindeki balıkları gördüm. Yüzlerce balık telef olmuş. Neden olmuş, nasıl olmuş tedirgin olduk" dedi.
Balık ölümlerinin nedeninin numuneler üzerinde yapılacak incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Beşiktaş
|12
|21
|5. Fenerbahçe
|11
|20
|6. Alanyaspor
|11
|19
|7. Galatasaray
|12
|19
|8. Malatyaspor
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Denizlispor
|12
|14
|11. Çaykur Rizespor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|13
|13. Konyaspor
|12
|13
|14. Kasımpaşa
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Erzurum BB
|12
|21
|4. Bursaspor
|12
|20
|5. Fatih Karagümrük
|12
|19
|6. Balıkesirspor
|11
|18
|7. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Burnley
|13
|18
|7. Arsenal
|13
|18
|8. Sheffield United
|12
|17
|9. Tottenham
|13
|17
|10. M. United
|12
|16
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|12
|15
|15. Everton
|13
|14
|16. West Ham
|13
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Atletico Madrid
|14
|25
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|14
|23
|6. Getafe
|14
|21
|7. Granada
|14
|21
|8. Athletic Bilbao
|13
|20
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Real Betis
|14
|16
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Eibar
|13
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6