Köy muhtarı fark etti! Binlerce bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyünde, dere yatağında binlerce tüp karaçam ve sedir fidanı bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Köy muhtarı fark etti! Binlerce bulundu
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Arifegazili Köyü Beylice yolu üzerinde  meydana geldi. Dere yatağına atılmış fidanları fark eden köy muhtarı Şükrü Yadigar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme neticesinde dere yatağına atılan fidanların 5 bin tüp karaçam ve sedir fidanı olduğunu belirledi.
 
Jandarma ekipleri fidanların kim veya kimler tarafından atıldığının bulunması için soruşturma başlattı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aile hekimi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Aile hekimi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479