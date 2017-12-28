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Kötü kokunun geldiği eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı

Denizli'de bir daireden gelen kötü kokudan şikayet eden komşular, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek eve giren polis, 15 gün önce ölen yaşlı adamın cesedini buldu

Kötü kokunun geldiği eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı

Denizli'de bir daireden gelen kötü kokudan şikayet eden komşular, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek eve giren polis, 15 gün önce ölen yaşlı adamın cesedini buldu

28 Aralık 2017 Perşembe 09:11
Kötü kokunun geldiği eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
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DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki şeker hastası adamın oturduğu daireden kötü kokular yayıldı. Komşularının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, yaşlı adamı evde ölü buldu.

DAİREDEN KÖTÜ KOKULAR GELMEYE BAŞLADI

Olay, saat 23.00 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1293 Sokak'taki iki katlı apartmanda meydana geldi. Kuşpınar Mahallesi 1293 Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmeye başlaması üzerine, şüphelenen alt komşusu durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, bir adamın yatak odasında yerde uzandığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından adamın henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiğini belirledi.

15 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Daha sonra olay yeri polis inceleme ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin şeker hastası olan 75 yaşındaki Mustafa Kıy'a ait olduğunu, 15 gün öncesinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıy'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

CESET ÇIKARILIRKEN KOKUYA DAYANAMADILAR

75 yaşındaki adamın cesedinin çıkarıldığı sırada, çevrede bulunan vatandaşların kokudan dayanmayarak, ağız ve burunlarını kapattığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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