KOSGEB'e hücum sürdü

20 Aralık 2016 Salı 21:45
ÖDEME sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB, 50 bin TL'lik kredi faiz desteği uygulamasının başvurularının başladığı ikinci gün de sicil irtibat bürosunda uzun kuyruklar oluştu. Yoğun başvuru üzerine vatandaşlar için sicil bürosu dün saat 24.00'e kadar mesai yaptı. Destek programına yönelik başvuru kayıtları bugün saat 24.00'de sona erecek.
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