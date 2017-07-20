Koruma altındaki 4 geyik vahşice öldürüldü

DENİZLİ'NİN Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Tokalı kanyonda yaşayan ve koruma altındaki 4 kızıl geyik, yasak olmasına rağmen avcılar tarafından öldürülüp başları kesilerek götürüldü. Uzun boynuzlu kızıl geyiklerin başlarının, doldurulması için kesildiği sanılıyor.

HEMEN YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Geçen Pazar günü Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Dağı Tokalı Kanyonu bölgesine gidenler bölgede av tüfeğiyle vurulmuş, başları kesilerek götürülmüş 4 kızıl geyik bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

HEPSİ AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

Kanyon girişinde yetişkin, başı olmayan 1, kanyonun derinlerinde de yine av tüfeğiyle vurulup, başı kesilmiş 3 kızıl geyik bulundu.

12 BİN TL CEZA OLMASINA RAĞMEN UMURSAMADILAR

Koruma altında olan ve avlanılması halinde 12 bin lira cezası olan kızıl geyiklerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği ifade edildi. Geyiklerin hepsinin başının kesik olması ve çevrede mermi fişekleri bulunmasının kaçak av iddiasını güçlendirdiğini söyledi.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme başlattı. Uzun boynuzlu olan kızıl geyiklerin avcılar tarafından vurulup, başlarının doldurulmak için kesildiği sanılıyor.