İSTANBUL Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca piyasa değeri 7 milyon 168 bin 770 lira olan korsan kitap operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil CD ve DVD’si ve 3 harddisk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında farklı tarihlerde yakalanarak gözaltına alınan 33 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.