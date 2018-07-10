Korkuteli’de kan bağışı kampanyası

CUMHURİYET Meydanındaki kan bağışı kampanyasında kısa sürede 52 ünite kan toplandı.

Korkuteli halkının kan bağışına duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Doktoru Afet Alizade Açıl, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Ramazan Bayramı sonrası yoğun bir talep ile karşılaştık. Akşam saatlerine kadar kan bağışına devam ettik. Korkuteli’de kan bağış kampanyasına katılım bu gelişimizde de yüzümüzü güldü. Gayet memnun olarak dönüyoruz”dedi.

Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Afet Alizade Açıl, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynın kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay'ına kan vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, hafta sonuna kadar Korkuteli’de kan bağışı toplayacak.