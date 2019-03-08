Korkuteli'nde seçim güvenliği

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ferhat Topal'ın ev sahipliğinde 'Huzur Toplantısı' yapıldı.

Korkuteli'nde seçim güvenliği
banner404

TOPLANTIYA, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen ve mahalle muhtarları katıldı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü toplantıda, seçimlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için muhtarlar bilgilendirildi. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık gibi asayiş suçları ve bu suçlarla etkin mücadele, trafik sorunları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Genel güvenlik konusunda da vatandaşların alabileceği tedbirler anlatılarak, asayiş ve trafik konularında karşılıklı görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya’da korkutan sazlık yangını
Antalya’da korkutan sazlık yangını
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479