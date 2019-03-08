Korkuteli'nde seçim güvenliği

TOPLANTIYA, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen ve mahalle muhtarları katıldı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü toplantıda, seçimlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için muhtarlar bilgilendirildi. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık gibi asayiş suçları ve bu suçlarla etkin mücadele, trafik sorunları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Genel güvenlik konusunda da vatandaşların alabileceği tedbirler anlatılarak, asayiş ve trafik konularında karşılıklı görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.