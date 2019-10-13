Korkutan yangın! 5 ayrı noktaya sıçradı

EDİNİLEN bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki çıkan bitki örtüsü yangını 5 ayrı noktaya sıçradı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.