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Korkutan yangın! 5 ayrı noktaya sıçradı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL 13.10.2019, 16:43
Korkutan yangın! 5 ayrı noktaya sıçradı
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EDİNİLEN bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki çıkan bitki örtüsü yangını 5 ayrı noktaya sıçradı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

#samandağ #KORKUTAN
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