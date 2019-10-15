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Korkutan uyarı: Beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş: Şu an Adalar'ın güneyi, Silivri aktivitesinin olduğu Kumburgaz fay kolu, kırılmasını beklediğimiz fay parçasıdır. Bu kısımlar üzerine dikkatle eğiliyoruz ve beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak. Kuzey Anadolu Fayı'nda 1939'dan beri 3 ay ile 30 yıl arasında bir yer kırılıyor, sonra öbür yeri kırıyor. Yine Marmara Denizi'nin içinde diğer kısmının kırılmasını bekliyoruz

GÜNCEL 15.10.2019, 18:48
Korkutan uyarı: Beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji  Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş, "Şu an Adalar'ın güneyi,  Silivri aktivitesinin olduğu Kumburgaz fay kolu, üzerinde bir süredir aktivite  olmadığı için kırılmasını beklediğimiz fay parçasıdır. Bu kısımlar üzerine  dikkatle eğiliyoruz ve beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesince, (İTÜ) 17 Ağustos 1999'da meydana  gelen Marmara Depremi'nin 20. yılında düzenlenen uluslararası deprem sempozyumu  başladı.

Sempozyuma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçarkuş,  amaçlarının Marmara Denizi'nde çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarının 20  yıldaki bu çalışmalardan elde edilenleri ortaya koymak olduğunu söyledi.

Uçarkuş, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8  büyüklüğündeki depremin ardından yine tüm dikkatlerin Marmara Denizi'ne  yöneldiğini ifade ederek, 20 yıllık süreçte yerli ve yabancı bilim insanlarıyla  gayretlerini birleştirdiklerini ve bu konuda araştırmalar yürüttüklerini anlattı.

Uçarkuş, "Şu an Adalar'ın güneyi, Silivri aktivitesinin olduğu  Kumburgaz fay kolu, üzerinde bir süredir aktivite olmadığı için kırılmasını  beklediğimiz fay parçasıdır. Bu kısımlar üzerine dikkatle eğiliyoruz ve  beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak." diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde depreme ilişkin tarih verilemeyeceğini dile  getiren Uçarkuş, "Kuzey Anadolu Fayı'nda 1939'dan beri 3 ay ile 30 yıl arasında  bir yer kırılıyor, sonra öbür yeri kırıyor. Bizim 8 depremimiz var böyle doğudan  batıya göç eden. Bu göçün son depremi 99 depremleri. 3 ay ile 30 yıl arasında  yine Marmara Denizi'nin içinde diğer kısmının kırılmasını bekliyoruz. Ama bu  yüzde 65'lik bir yüzdeyle verilmişti o zaman. Şimdi 20 yılı geride bıraktık, bu  20 yılın sonunda uzun zamandır deprem olmamış, bir 5,8'lik bir aktivite oldu  Kumburgaz fay kol üzerinde. Dolayısıyla buna dikkat çektik. Bunların hepsini bu  bilimsel çalıştayda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak teknolojimizi de artırdık"

Gülsen Uçarkuş, Türkiye'nin bu konudaki teknolojik alt yapısına da  değinerek, "Biz şu an Türkiye olarak teknolojimizi de artırdık. Ulaşamayacağımız  bir şey olduğunu zannetmiyorum." dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, küçük büyüklükteki depremlerin,  oluşacak depremde enerji düşürüp düşürmediğine yönelik tartışmalara da değinen  Uçarkuş, "5,8'in enerjisiyle 7,2'nin arasında 20-25 fark var oluyor. Dolayısıyla.  5,8'lik bir deprem kendi çapında bir enerji boşaltsa da fayın uzunluğu belli ve o  fay kırıldığı zaman çıkacağı büyüklük de belli olduğu için onu boşaltmış olarak  algılanmıyor bizim için. 5,8'lik depremle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla  kesin bir sonuç söyleyemeyiz. Ama bu kırılmasını ve uzun zamandır da sessiz olan  bu fayın üzerinde olduğu için şimdi dikkatimizi bu alana verdik."  değerlendirmesinde bulundu.

#deprem
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