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Korkutan rakamı açıkladılar: Tam 179 milyar ton...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda uyarıda bulunarak, dünyanın en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridiğini bildirdi

GÜNCEL 26.08.2019, 21:38 Enes Subaşı
Korkutan rakamı açıkladılar: Tam 179 milyar ton...
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Guterres, Fransa'nın Biarritz kentinde katıldığı G7 Zirvesi'nde  gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin neden olduğu tehlikelere  dikkati çekti.
 
Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, atmosferdeki karbondioksit miktarının  insanlık tarihinin en üst seviyelerine ulaştığını vurgulayan Guterres, "Dünyanın  en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi."  ifadesini kullandı.
Liderlere harekete geçme çağrısı
 
Guterres, Sibirya, Alaska, Kanada ve Arktik Dairesi'ndeki yangınlar  nedeniyle haziranda atmosfere 50 megaton, temmuzda ise 79 megaton karbondioksit  salınımı olduğu bilgisini paylaşarak, şimdi ise Amazon Ormanları'nın haftalardır  yandığını söyledi.
 
Küresel sıcaklık artışının, bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin  altında tutulması ve 2050'ye kadar sera gazı salınımının sıfırlanması gerektiğini  vurgulayan Guterres, dünya liderlerine iklim değişikliği konusunda harekete geçme  çağrısında bulundu.

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