Korkutan orman yangını! Güçlükle söndürüldü

Manavgat'ta çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Korkutan orman yangını! Güçlükle söndürüldü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Oymapınar Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletmesine ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ile belediyelere ait 2 tanker arazöz müdahale etti. 
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürülürken, 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının tarla temizliği için yakılan ateşin tamamen söndürülmemesi nedeniyle çıkmış olabileceği bildirildi. 

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