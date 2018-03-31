Korkutan kaza! Seferler durdu

BAŞKENT Ankara'da metro kazası meydana geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kazayı Twitter hesabından duyurdu.

Fotoğraflar da paylaşan Tuna'nın mesajları şöyle:

"Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu.



Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir."