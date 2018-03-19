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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldı

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2018'de yürekler ağza geldi, sakatlanan İpek Yaşar hastanelik oldu.

Korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldı

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2018'de yürekler ağza geldi, sakatlanan İpek Yaşar hastanelik oldu.

19 Mart 2018 Pazartesi 11:26
Korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldı
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'SURVİVOR 2018' yarışmasının 19 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28'inci bölümün tanıtımı yayınlandı.

Yeni bölümde; gönüllüler takımında üç eleme adayından biri olan İpek Yaşar, ödül oyunu sırasında yüzünü sert şekilde platforma çarparak korkutan bir kaza geçiriyor. İpek acılar içinde kendini yere bırakırken, diğer yarışmacılar da korkulu gözlerle onu izliyor.

Doktor Metin Kuş'un ilk müdahaleyi yaptığı yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

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SurvivorTv82018İpek Yaşar
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