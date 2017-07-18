İSTANBUL'DA yağmur sel baskınlarına yol açarken bir çok korkutan görüntü meydana geldi. Bunlardan biri de sendika.org'un İstikal Caddesi'nde paylaştığı görüntü oldu. Videoda, Şişhane Metrosu'nun İstiklal Caddesi çıkışında metrodan elektrik kaçağı nedeniyle kıvılcımlar ve duman yükseldiği görülüyor.
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