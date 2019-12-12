Korkunç TIR kazası baba ile oğlu hayattan kopardı

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye Gaziantep E- 90 yolu, Bahçe ilçesi Vecdi Diker Viyadüğü'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye yönüne giden Ahmet Polat yönetimindeki 27 AP 188 plakalı toprak yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

TIR, viyadük kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Polat ve yanındaki oğlu İsa Polat TIR'da sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. İkilinin cesedi, itfaiye ekiplerince TIR'dan çıkarılıp, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

