Korkunç olay! Polis ellerinden baygın halde kurtardı

OLAY, dün gece Bafra ilçesinde meydana geldi. E.D. (20) isimli genç kadın, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilip kaçırıldı. Olayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri E.D.’nin bindirildiği aracın Aktekke mevkisinde olduğunu belirledi.
Otomobilin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, sürücünün durması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısını dikkate almayıp kaçmaya çalışan sürücü, kısa süre sonra durduruldu. Ekipler, E.D.’yi otomobilde baygın halde bulurken, araçtakilerin A.D. (30) ve A.Ö. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. E.D. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Şüphelilerden şikayetçi olan E.D., tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve A.Ö., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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