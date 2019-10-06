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Korkunç olay! Felçli babasının penisini kesti

Aydın'ın Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı

GÜNCEL 06.10.2019, 12:12 06.10.2019, 12:13
Korkunç olay! Felçli babasının penisini kesti
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ONUR S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı.

Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin, kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

#felç
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