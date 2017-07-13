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Korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 Ölü

Gaziantep’te aşırı hızlı seyreden otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir kamyonun altına girdi

Korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 Ölü

Gaziantep’te aşırı hızlı seyreden otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir kamyonun altına girdi

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:52
Korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 Ölü
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GAZİANTEP'TE aşırı hızlı seyreden otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir kamyonun altına girdi. Kazada kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, asker olduğu sanılan sürücünün fabrika işçisi olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kahramanmaraş yolu üzerinde seyir halinde bulunan  Muhammet Emin Kurt idaresindeki 46 LA 062 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan 80 LP 974 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken, araçta sıkışan sürücü çıkartıldı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araç içerisinde askeri kimlik buldu. Ölen şahsın asker olduğunu zanneden ekipler, yaptıkları araştırmada sürücünün bir süre önce vatani görevini tamamladığını ve bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirledi.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere  Gaziantep  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

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Adli Tıp KurumuKahramanmaraşMuhammet EminGaziantepAntep
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