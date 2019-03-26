Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
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ALINAN bilgiye göre Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı  yolcu minibüsü, Beyşehir-Konya karayolunun 30. kilometresinde İbrahim Gökçebay'ın  idaresindeki 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34)  hayatını kaybetti.
 
Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
 
Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki  hastanelere kaldırıldı.
 
Olay yerine gelen bazı kazazede yakınları sinir krizi geçirdi.
 

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