Korkunç kaza! Kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var
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KAZA Manavgat-Akseki karayolu Gündoğmuş yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Mevlüt Ç. yönetimindeki 07 L 9077 plakalı kamyonet, Gündoğmuş yol kavşağı yakınlarında havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Mevlüt Ç.’nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan M.K, H.G, F.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
 

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