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Korkunç itiraflar: Kendimi ve 2 çocuğumu patlatacaktım

Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e geçmeye çalışırken yakalanan Zeyneb Diman ve Rejaa Diab isimli iki DEAŞ'lı kadın terörist, gözaltına alınarak Afrin Adliyesine getirildi

GÜNCEL 01.11.2019, 14:11
Korkunç itiraflar: Kendimi ve 2 çocuğumu patlatacaktım
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ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Afrin’de, DEAŞ’lı teröristlerin yargılama süreçleri görüntülendi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre terörist suçlamasıyla yargılıyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında sözde yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi’nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ’lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi’nin ölüm haberini duydum. Bağdadinin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin dışında Cinderes, Raco, Bülbül, Mabatlı, Şeran ve Şeyh Hadid kasabalarında olmak üzere toplam 7 adliye yer alıyor. Ancak terör suçlularının yargılandığı ağır ceza mahkemeleri yalnızca Afrinde. DEAŞ'lı teröristler işte bu mahkemelerde yargılanıyor. Savcıların hazırladığı soruşturma dosyaları önce tahkikat hakimleri tarafından inceleniyor, daha sonra ihale hakimlerine gönderiliyor. İhale hakimlerince soruşturma dosyası davaya dönüştürülüyor, yargılamalar, ağır ceza mahkemeleri bölgedeki adıyla cinayet mahkemelerinde yapılıyor.

’İNTİHAR YELEĞİ ÜZERİMDE YAŞADIM, ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE ÖLMEYE HAZIRDIM'

Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e geçmeye çalışırken yakalanan Zeyneb Diman ve Rejaa Diab isimli iki DEAŞ'lı kadın terörist, gözaltına alınarak Afrin Adliyesine getirildi. Tahkikat hakimi tarafından sorgulanan DEAŞ'lı kadın teröristlerden Zeyneb Diman, kocasının 9 ay önce Halep'in Buhus bölgesindeki çatışmada öldürüldüğünü, kendisinin de o bölgede bir mülteci kampında gizlendiğini anlattı. Terör örgütünün baskısıyla üzerinde intihar yeleğiyle uzun süre gizlendiğini, eğer yakalanırsa bombayı patlatarak kendisini ve 2 çocuğunu da öldüreceğini itiraf etti. Terörist kadın üzerinde yakalanan tabancayı da kendisini korumak için taşıdığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Rejaa Diab adlı diğer kadın terörist ise adliyenin nezarethanesinde bekletilirken DHA'nın sorularını yanıtladı. Gardiyanların çağrısıyla nezarethanenin demir parmaklıklı kapısına yaklaşan Reja Diab, DEAŞ üyesi olduğu iddialarını reddetti. Örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını ileri süren kadın terörist, ailesi içinde DEAŞ'lılar olduğunu, babası ve kardeşleriyle birlikte hareket ettiğini, onlar örgüt üyesi olduğu için kendisinin de gözaltına alındığını öne sürdü. DEAŞ'lı terörist Rejaa Diab, pişman olduğunu söyledi.

DURUŞMALARA AVUKATLARLA GİRİYOR, TANIK DİNLETİYORLAR

Tahkikat hakimlerinin açtığı davalarda Cinayet Mahkemelerinde yargılanan terör örgütü DEAŞ üyeleri, avukatlarıyla duruşmalara giriyor. Avukat tutabilecek maddi imkanı olmayanlara, Afrin Barosu avukat görevlendiriyor. Savunma haklarını tam olarak kullanmaları sağlanan terör sanıkları, yargılama sırasında tanık da dinletebiliyor.

DHA ekibi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki erkek tutuklunun duruşmasını da izledi. Elleri kelepçeli şekilde yerel polis gücünün güvenlik önlemleriyle duruşma salonuna getirilen sanıklar, mahkemede kendileri lehine tanıklık yapacak kişilerin dinlenmesini istedi. Duruşma salonuna getirilen tanıklar, ifade vermeden önce Kurana el basarak yemin etti. DEAŞ üyesi olmadıklarını, terör örgütüne karşı savaştıklarını ileri sürdü. Ancak Cinayet Mahkemesi Başkanı, dosyadaki delilleri tanıklara sorarak, suça konu iddiaların doğruluğunu araştırdı. Dosyadaki delillerle tanık anlatımları arasındaki boşluklar Cinayet Mahkemesi Başkanı tarafından sorgulandı.
 

#Korkunç itiraflar #terörist #IŞİD #Tel Rıfat
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