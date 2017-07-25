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Korkunç hayvan katliamı! Silahla vurup gövdelerini çaldılar

Şile'de arazide otlayan bir manda sürüsü silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganlar vurdukları mandaların kafalarını kestikten sonra gövdelerini alarak kaçtı.

Korkunç hayvan katliamı! Silahla vurup gövdelerini çaldılar

Şile'de arazide otlayan bir manda sürüsü silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganlar vurdukları mandaların kafalarını kestikten sonra gövdelerini alarak kaçtı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:30
Korkunç hayvan katliamı! Silahla vurup gövdelerini çaldılar
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ŞİLE'DE arazide otlayan bir manda sürüsü silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganlar vurdukları mandaların kafalarını kestikten sonra gövdelerini alarak kaçtı. Mandaların sahibi Cengiz  Akdeniz "Onlara nasıl kıydılar bilmiyorum. Hepsini başlarından silahla vurarak öldürmüşler. 3'nün daha yeni doğmuş yavrusu vardı. O yavrulara sürüde bulunan diğer dişiler sahip çıkıp emzirmeye başladı. Suçluların bulunmasını istiyorum." dedi.

ŞÜPHELİLER 7 MANDAYI BAŞLARINI KESİP KAMYONLARA YÜKLEYEREK ÇALDI

Şile  Ağva 'da Çataklı Köyü'nde arazide otlayan 7 mandayı başlarından vurarak öldüren şüpheliler, başlarını kesip etlerini kamyonlara yükleyerek çaldı. Hayvanlarının cesetlerini 5 gün arazide aradıktan sonra bulan Cengiz  Akdeniz "Mandalar geri dönmeyince üzerine aramaya başladım. 5 gün her yerde hayvanlarını aradım. Bir süre sonra hayvanlarının bir bölümünün Kalemli Köyü yakınında görüldüğünü öğrendim." dedi. Kalemli yakınlarındaki arazide hayvanlarının bir bölümünü bulduğunu,7 tanesinin kayıp olduğunu, bulduğu hayvanlarının içinde bulunan 3 yavrunun da annelerinin ortada olmadığını tespit etti. Bunun üzerine çevre köylülerinde yardımıyla yeniden arama başlatıldı.
KAYIP HAYVANLAR BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

5 günlük aramanın ardından kayıp hayvanlar ormanlık alanın içinde bulunan bir arazide 20-30 metre arayla başlarından silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Şüphelilerin hayvanları başlarından vurarak öldürdükten sonra başlarını kestikleri, etlerini karkas et şekline getirerek kamyonlara yükleyerek çaldıkları tespit edildi.

YENİ DOĞMUŞ YAVRULARI OLAN HAYVANLARI ÖLDÜRMÜŞLER

Sürüsünden geriye kalan hayvanları ahırıra götüren Cengiz  Akdeniz "Bunu yapan insan olamaz, onları sütü için besliyordum. 3'nün yavruları vardı. Sanırım yavruları çok fazla et vermeyecekleri için öldürmemişler. Bu yavrulara katliamdan kurtulan sürüdeki diğer dişiler sahip çıktı. Onları emziriyorlar." dedi.
KAFALARINI KESİP ETLERİ ÇALMIŞLAR

"Hayvanları öldürdükten sonra onların baslarını kesip derisini yüzüp etleri çalmışlar geriye kalan parçaları arazide bırakmışlar. Hayvanlardan geriye kalanları vahşi hayvanlar yemiş. Etleride kamyon yada kamyonetlere yükleyerek çalmışlar. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyorum."
GEÇEN YILDA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞ

"Öte yandan aynı köyde hayvancılık yapan  Fatih Yamak, geçen yılda benzer bir olay yaşandığını söyleyerek"Bir yıl öncede köyümüzde yine bir manda eti için silahla öldürüldü. Muhtemelen bunu yapan aynı kişiler. Bu olay olduğundan beri hayvanlarımı artık tek başlarına otlatmaya çıkarmıyorum. Hayvanlara bunu yapan karşısına çıkan birini de öldürebilir." dedi. Köyde yaşayan bir başka hayvancı Mustafa Yurtseven ise "Bunu yapanları para için bu hayvanları katletmişler. Ancak geriye kalanlan insanları ne durumda bıraktıklarını düşünmüyorlar. Bu nedenle yetkililerden bunu yapan insanların yakalanması için çalışmalarını istiyoruz."
JANDARMA SUÇLULARI YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATTI

Öte yandan  Jandarma Komutanlığı tarafından suçluları yakalamak için soruşturma başlatıldı.  Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede delil olabilecek malzemeleri toplayarak inceleme altına aldı. Şüphelileri yakalamak için operasyonların sürdüğü belirtildi.
 

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korkunç hayvan katliamı silahla vurup gövdelerini çaldılar
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