Korkunç gerçeği canlı yayında itiraf etti!

SULTANDAĞI ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Gazi Akbıyık'ın bulunması için çalışmalar sürerken, bugün küçük kızı A.A. (14) emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü söyledi.



Bunun üzerine ilçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri ailenin yaşadığı evde incelemede bulundu. Ekipler, evin içinde ve arkasındaki tandırda arama yaptı.



Bu sırada, bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet Albayrak'ın, program sonrası eski kocasını öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söylediği bilgisi alındı.



Polis ekipleri, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.



Kıymet Albayrak ise televizyon programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı.



Cinayet zanlısı kadının Afyonkarahisar'a getirileceği ve soruşturmanın elde edilen bilgiler ışığında sürdürüleceği öğrenildi.