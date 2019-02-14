Korkunç gerçeği canlı yayında itiraf etti!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişinin katil zanlısı olarak eski eşi gözaltına alındı

Korkunç gerçeği canlı yayında itiraf etti!
banner404

SULTANDAĞI ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, 28 Ocak'ta  İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya  devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu.
Gazi Akbıyık'ın bulunması için çalışmalar sürerken, bugün küçük kızı  A.A. (14) emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü söyledi.
 
Bunun üzerine ilçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri  ailenin yaşadığı evde incelemede bulundu. Ekipler, evin içinde ve arkasındaki  tandırda arama yaptı.
 
Bu sırada, bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu  belirlenen Kıymet Albayrak'ın, program sonrası eski kocasını öldürdüğünü itiraf  ettiği ve cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söylediği bilgisi alındı.
 
Polis ekipleri, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları,  halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.
 
Kıymet Albayrak ise televizyon programı sonrası İstanbul'da polis  ekiplerince gözaltına alındı.
 
Cinayet zanlısı kadının Afyonkarahisar'a getirileceği ve soruşturmanın  elde edilen bilgiler ışığında sürdürüleceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İYİ Parti'den "İdris Naim Şahin"...
İYİ Parti'den "İdris Naim Şahin"...
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472