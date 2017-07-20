Korkuluklardan atlayan çocuğun koluna demir saplandı

NİĞDE'DE Merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki bir Kuran kursunun bahçesinde oyun oynayan Enes Canbaz, bahçe duvarından atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden küçük çocuk demir korkulukların üzerine düştü. Korkulukların demiri Canbaz'ın sağ koluna saplandı.

KOLUNDAKİ DEMİRLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek çocuk kurtarıldı.

Kolundaki demir ile hastaneye götürülen Enes Canbaz tedaviye alındı.