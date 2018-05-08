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"Korktuğum şey yayaya çarpmaktı bu da başıma geldi" diye ağladı

Adana'da bir kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralıyı kanlar içinde görünce "En çok korktuğum şey bir yayaya çarpmaktı bu da başıma geldi. Ne olur ona bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarına boğulan sürücüyü kocası teskin etti.

"Korktuğum şey yayaya çarpmaktı bu da başıma geldi" diye ağladı

Adana'da bir kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralıyı kanlar içinde görünce "En çok korktuğum şey bir yayaya çarpmaktı bu da başıma geldi. Ne olur ona bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarına boğulan sürücüyü kocası teskin etti.

08 Mayıs 2018 Salı 09:49
"Korktuğum şey yayaya çarpmaktı bu da başıma geldi" diye ağladı
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KAZA Adana merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Balı'ya (32) Yeliz Güven idaresinde 01 LD 804 plakalı otomobilin dikiz aynası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp asfalt zemine kafasını çarpan Ballı yaralanıp kanlar içinde kaldı. Yeliz Güven, kocası Serkan Güven'in de yardımıyla otomobilini sağa çekip hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan yaralıya müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

"EN KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Sürücü Yeliz Güven ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Güven, "En çok korktuğum şey bir yaya çarpmaktı bu da başıma geldi. Ne olur ona bir şey olmasın" diye ağladı. Gözyaşlarını tutamayan kadını kocası teskin etti. Eşine sarılıp onu sakinleştirmeye çalışan kocası Serkan Güven, kazada eşinin hiçbir suçunun olmadığını, kadınların yolun ortasında olduğunu, giden gelin arabasına baktıklarını, kendilerinden tarafa hiç bakmadıklarını, bu nedenle eşinin kullandığı otomobilin dikiz aynasına kadının kendisinin çarptığını, eşinin çok yavaş olduğunu anlattı. 

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Karı koca polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Bu arada yaralanan kadının da sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

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AdanaKadın Sürücü Yolun Karşısına Geçmek Isteyen Kadına çarparak
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