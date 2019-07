'Kordon kanı bilinci şart': 100'e yakın hastalıktan kurtulma şansı

TÜRKİYE’DE ve dünyada yüz binlerce insan hayata tutunmak için ilik bekliyor. Alanyalı Şebnem de bu insanlardan biri. Alanya’da Şebnem’le birlikte başlayan farkındalık sürecine Dim TV (dimtv.tv) yeni bir pencere açtı. Geleceği tahmin etme yeterliliğine sahip olmadığımız için ailemizi ve sevdiklerimizi hangi hastalıkların potansiyel tehdidi altında olduğunu öngöremiyoruz. İlik naklinde kullanılan kök hücreler, onkolojik hastalıklar başta olmak üzere 80’den fazla hastalığın rutin tedavisinde kullanılabiliyor. Kök hücreler ile ilgili çalışmaların gelecekte çok daha fazla hastalığın tedavisi için umut olabileceği düşünülürken, doğum sırasında bebek için toplanan ve saklanan kordon kanı kök hücreleri de hayat kurtarıyor. Yani doğan bebek, büyüdüğünde yakalanacağı olası bir hastalıktan, başka bir donör adayından ilik beklemeksiniz, kendi iliğini kullanarak yıllar sonra bile kurtulabiliyor. Uğurkan bebek de bu uygulamadan faydalanan şanslı bebeklerden. Konuya ilişkin bilgi aktaran anne Meryem Kanberoğlu “Doğum esnasında kök hücre ve kordon kanını aldırdık. İleride yaşanabilecek herhangi bir durumda o kök hücreleri bankadan alıp tedavi sürecinde yüzde 100 geçerlilikle kullanabileceğiz. Ücreti biraz pahalı, her bütçeye uymuyor. Maliyetler yüksek, bunun belli bir kısmını devlet karşılarsa bunun gibi hastalıklara kendimiz, kendi kanlarımızla çözüm olabiliriz” dedi.

Göbek kordonu kanından kök hücre elde etme, saklama, işleme ve gerektiğinde tedavide kullanıma hazır hale getirme konusunda yapılan işlemleri ise özel bankalar gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde sayıları 5’i geçmiyor. İşlem karşılığında bir bedel talep edilmesi de maddi durumu yerinde olmayan ailelerin bu işlemden faydalanmasına engel oluyor. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan ONKİM Kök Hücre Teknolojileri Antalya Bölge Sorumlusu Oya Polat, “5 yıl önce bir çocuğun hastalığa yakalanma ve sakladığı kök hücreleri kullanma olasılığı 2 milyonda 1’ken, şu an 200’de 1’e kadar düştü. Yani her 200 çocuktan bir tanesi ne yazık ki bu kan hastalıklarına bağlı kanserle karşılaşabiliyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. 5 yıl gibi kısa bir sürede 2 milyondan 200’de bire kadar düşmesi çok korkutucu. Doğum esnasında saklanan kök hücreler yalnızca çocuğun kendisi için değil, olacak bir kardeşi, annesi, babası için de kullanılabiliyor. Bu da son derece önemli ve güzel bir şey. ONKİM için söyleyebilirim ki, Demet Sabancı önderliğinde biz her zaman, her türlü desteğe varız. Şu ana kadar Türkiye’de 24 nakil gerçekleşti. Bu nakillerin 5 tanesi Antalya’dandı. Türkiye’de aktif olarak çalışan 5 banka mevcut. Lakin bu bankalar elbette ki belli ücretler karşılığı bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla maddi durumu yerinde olan aileler faydalanabiliyor. Ama devlet destek verirse, Türkiye genelinde doğan her çocuk için bu işlemler gerçekleştirilmesini sağlayacaktır ki, bu da çocuklarımızın olası hastalıklara yakalanmaları halinde hayatlarını kurtarmak demektir. Bizler kordon kanı saklama işleminin devlet tarafından her doğan çocuğa uygulanması taraftarıyız. Devlet bir adım attığı takdirde de destek verecek kapasitedeyiz” ifadelerini kullandı.

Hayata tutunmak için ilik bekleyen Alanyalı Şebnem de kordon kanı saklamanın herkes için uygulanabilir olmasına ilişkin bir çağrıda bulunarak “Ben bugünlerde ilik arayışı içine girmişken aslında çok ilginç bir şey öğrendim. Yeni doğan bebeklerin kordon kanı saklanıyormuş. Ve ömür boyu kendisine, ailesine kök hücre sağlayabiliyormuşuz buradan. Hep anneme göbek bağımı bir yere gömmedi diye kızardım, acaba işe yarayacak mı diye gaza geldim. Tabii ki de hayır! Normalde bu kadar saf değilim ama aldığım ilaçlardan mı, yoksa her umuda tutunmak istememden mi bir an böyle şeyler düşündüm işte. Öğrendim ki bu işlemler bir kaç yerde ve yüksek maliyetlerde yapılıyormuş. Keşke devletimiz bunu teşvik etse insanlara. Hem bilinçlendirse, hem de destek olsa. Bütün hastanelerde zorunlu ve ücretsiz olsa bu. E bir insanın canından daha maliyetli değildir bence. Hani hep diyorlar ya kanser grip gibi bir şey diye, yani yaygın olduğunun farkında herkes. Keşke herkese umut olsa” şeklinde konuştu.

Alanya, Şebnem için seferber oldu. Kızılay Kan Bağışı Çadırı’nda uzun kuyruklar oluşurken, toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini veren Alanyalılar Şebnem başta olmak üzere binlerce Şebnem’e de umut oldu.

Sağlığına kavuşabilmek ve yeniden hayata tutunabilmek için ilik bekleyen Şebnem Köseoğlu’na bir destek de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den geldi. Başkan Yücel, dün Kızılay Kan Bağışı Çadırı’na giderek hem kök hücre bağışçısı oldu, hem de kan bağışı yaptı.

Alanya halkının sesi Dim Medya, Şebnem Köseoğlu için Kızılay Kan Bağışı Çadırı’ndaydı. Şebnem ve Şebnem gibi ilik bekleyen binlerce insan için başlayan toplumsal dayanışma örneğinin Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim önderliğinde fitilini ateşleyen Dim Medya Ailesi, dün tam kadro Atatürk Anıtı’na giderek kök hücre bağışçısı oldular.

Alanya Belediyesi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Hasan Can Kamburoğlu da diğer İyi Parti’liler gibi dün Kızılay Kan Bağışı Çadırı’ndaydı. Kamburoğlu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yapmış olduğu açıklamada “Şebnem arkadaşımızın sağlığına kavuşacağına inancımız tam. Şebnem başta olmak lösemi hastası olan bütün arkadaşlarımıza destek olabilmek adına buradayız. İyi Parti’li, Ak Parti’li, CHP’li emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” derken, İyi Parti’li meclis üyelerinden Alper Kan da “Şebnem’e selamlarımı yolluyorum. Onun önderliğinde Alanya büyük bir dayanışma gösteriyor. Aynı şekilde Anamur da büyük bir dayanışma gösteriyor. Bu dayanışmanın kat be kat artacağını düşünüyorum. Şebnem arkadaşımız İstanbul’dan sesimizi duyar umarım. Onu çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları üyesi Hüseyin Çelik “Türk Ocakları olarak buradayız, aynı zamanda da değerli hocamız Şebnem Köseoğlu’nun da AHEP’ten öğrencisiyim. Bugün tüm lösemi hastalarımıza umut olmak için buradayız. Şebnem hocamıza da umut olmak, hayat olmak isteyen herkes burada. Bu dayanışma örneği hepimize gurur verdi. Henüz buraya gelmemiş insanları da bu dayanışmaya dahil olmaları için Kızılay Çadırı’na davet ediyorum” dedi.

FOX Haber sunucusu Fatih Portakal, ilik nakli bekleyen Alanyalı Şebnem Köseoğlu için tüm Türkiye'yi kök hücre bağışı yapmaya davet etti. Fatih Portakal Şebnem Köseoğlu'nun lösemiye karşı ikinci kez mücadele verdiğini ve ilik nakli beklediğini belirterek şu paylaşımı yaptı: "Şebnem Köseoğlu. Alanyalı. Lösemiyi ikinci kez yenmek için mücadele veriyor. İlik nakli gerekli. İstanbul’da şu an. Alanya’da anıt önünde @Kizilay çadırı onun için kuruldu. Siz de yakınınızdaki @Kizilay merkezine gidip kan verebilir, umut olabilirsiniz. @losev1998"



