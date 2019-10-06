Koray Günter 'en iyisi' seçildi
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Genoa'ya, oradan da bir başka İtalyan ekibi Hellas Verona'ya transfer olan Koray Günter, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor
GÜNCEL 06.10.2019, 11:56
SERİE A'nın 7. haftasında Hellas Verona'nın sahasında Sampdoria'yı 2-0'la geçtiği maça ilk 11'de başlayan Koray Günter, üçlü savunmanın solunda kendine yer buldu.
Bu maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Koray, maçın ardından yapılan değerlendirmede takımı adında karşılaşmanın en iyi futbolcusu seçildi.
Bu sezon 7 lig, 1 de kupa olmak üzere takımının 8 resmi maçında da boy gösteren Türk asıllı Alman futbolcunun kiralık sözleşmesi Haziran 2020'de sona eriyor.
Galatasaray'a Borussia Dortmund'dan transfer olan Koray'ın performansı yeterli bulunmamış ve teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla yollar ayrılmıştı.
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