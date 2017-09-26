Köprüde bir intihar daha...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında köprüye gelen bir şahıs korkulukların arkasına geçerek intihar teşebbüsünde bulundu. Korkuluklarda bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak ekiplerin ikna çalışmaları sonuçsuz kalırken, şahıs kendini köprüden aşağıya bıraktı. Şahsın atlaması üzerine durum deniz polisine bildirildi.

Şahsın atlaması üzerine deniz polisi su üzerinde arama çalışması başlattı. Deniz polisinin aramalarına sahil güvenlik botu da destek verdi. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.