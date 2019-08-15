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Son Dakika

Köpeklerin dövüşmesi cinayete neden oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü

GÜNCEL 15.08.2019, 23:51 Enes Subaşı
Köpeklerin dövüşmesi cinayete neden oldu
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İLÇEYE bağlı Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde komşu olan İbrahim  Kayışkıran ile H.G. arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle yaşanan tartışma,  büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.G, İbrahim ve oğlu Yusuf  Kayışkıran'a tüfekle ateş açtı.
Yaralanan baba ve oğlu ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet  Hastanesinde yaşamını yitirdi.
 
Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

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