Köpeğin ‘Can’ı yok mu?

HAYVANLARA yönelik ihmallerin giderek artış gösterdiği günümüzde üzen haber bu kez de Alanya’dan geldi. Alanya’nın Oba Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde yoluna devam eden bir kamyonun çarptığı köpek hala yaşam savaşı veriyor. Kazaya tanık olan vatandaşlar tarafından özel bir kliniğe getirilen köpeğin yaklaşık bir saat boyunca aktif kanamayla kaldırımda yattığı ve yetkililerin hiçbir müdahalede bulunmadığı iddia edildi. Görgü tanıkları ihmaller zincirine yönelik tepkilerini ve taleplerini halkın sesi olan Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile aktardı.

‘ALANYA’DAKİ HER CANLI İÇİN HİZMET LAZIM’

Kazayı bizzat gören ve yaralı köpeğin başında beklediğini ifade eden Metin Çelik belediyeye ve Başkan Yücel’e çağrıda bulunarak “Kamyon çarptığında ben oradaydım. Yürüyüş yapmaktaydım. Kazanın ardından yaralı köpeği yavaş yavaş kaldırıma biz çektik. Belediye ekiplerini defalarca kez aradık. Zabıta ve polis de vardı. Onlar da aradılar. Uzun süre sonra aramalar sonucunda bir tane koruma aracı geldi. Araçtaki şahıs veteriner olmadığını ifade etti. Köpek kan kaybetmeye devam ediyordu. Araçta veteriner olmadığı için acil olarak veterinere götürmeyi talep ettik. Bu talebimiz de yerine getirilmedi. Vatandaşların tepkisine rağmen soğukkanlı bir biçimde bir süre izledi. Ardından gitti. Ben tekrar aradım yetkili birimleri. Bir tane bayan çıktı. ‘1 saattir sizi bekliyoruz. Ne zaman geleceksiniz?’ diye sormamın üzerine ‘Adres bilgileriniz alındı. Kaydınız yapıldı’ cevabını verdi. Gelmediler. Cikcilli’den kazanın olduğu bölge en fazla 2-3 kilometre. Belediye bu anlamda benim gözümde sıfır. Bu konuda hiçbir işlevi yok. Hayvan 1 saat elimizde kanlar içerisinde kaldı. Buraya getirene kadar 1,5 saat geçti ve şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Ayağında çok sayıda kırık ve damarlarında eziklikler vardı. Damarından kanın nasıl aktığını bile gördüm. Başında bekledim. Yazık değil mi? Ben vatandaşım. Ben bekliyorsam belediye de bekleyecek. Yetkililer neden işini yapmıyor? Yapmayacaklarsa orada ne işleri var? ‘Başkan başkan’ diyorlar. Hani başkan. Gidecek denetimlerini yapacak. O adamları oraya koyuyorsa gidip denetlemesi, bakması lazım. Oturmakla olmuyor. Alanya’da yaşayan her canlı için hizmet vermesi lazım. Aradığım zaman bana gelmiyorsa ben ne yapayım orada çalışan insanları” şeklinde konuştu.

‘TEDAVİ ÜCRETİNİ KARŞILADIM, VİCDANIM RAHAT’

Kazayı gören vatandaşlardan Yahya Mazmancı köpeğin tedavi masraflarını üstlendiğini söyleyen “Seyir halinde yoluna devam eden bir kamyon önüne aniden çıkan sokak köpeğine çarpıyor. Civarda bulunan ve yürüyüş yapan vatandaşlar aracın çarptığı bu canı kaldırıma taşıyor. Ben kaza anında orada değildim. Sonrasında görerek olay yerine geldim. Geldiğimde yetkili birimler zaten aranmıştı. 1 saattir bekliyorlardı. İfadeleri bu yönde oldu. Ben de aradım. Kan kaybı vardı. Israrla aramalarımız sonucunda belediyeden zabıta ekipleri ve acil servis aracı geldi. Lakin gelmelerine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Bulunmamalarının gerekçesini de köpeğin tasmasından ötürü sahipli olabileceği ihtimali olarak gösterdiler. O zaman ‘Veterinere götürmemize yardım edin’ dedik. Onu da yapmadılar. Acıyoruz yani. Sonuç olarak yaralı ve aktif kanaması olan sokak köpeğini tamamen kendi imkanlarımızla özel bir kliniğe getirdik. Burada da imza attırmadan köpeği ameliyata almadılar. Beklediler. Ölsün mü şimdi bu hayvan? Ben de imzayı atarak masrafları üstlendim. Benim vicdanım rahat” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 17:50