Köpeğe tecavüz etti, idari para cezası aldı

ÇORUM'DA 1 kişiye 'hayvana cinsel istismarda bulunmak' suçundan cezai işlem uygulandı. Hayvana cinsel istismarda bulunan kişiye cinsel istismarda bulunmak, hayvana işkence yapmak ve kötü davranmaktan 3 ayrı kalemde toplam bin 638 TL para cezası uygulandı.

9 KİŞİYE 'KÖTÜ DAVRANMAKTAN' 19 BİN TL CEZA

2017 yılında hayvanlara yapılan kötü davranışlar ve verilen cezalar hakkında bilgiler veren Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatının kuruluşu, görevleri ve çalışma usul ve esasları arasında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 kişiye hayvana cinsel istismardan bulunmak, işkence yapmak ve kötü davranmaktan bin 638 TL ve 9 kişiye ise hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmaktan toplam 19 bin 35 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.