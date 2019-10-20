Konya’dan Alanya’ya Keykubat Yolu açılıyor

İKİ komşu şehir olan Konya ve Alanya arasında bulunan tarihi ve kültürel bağlar, akademisyenler tarafından masaya yatırılacak. ‘Konya’dan Alanya’ya Keykubat Yolu’ sloganı ile düzenlenen Uluslararası Taşeli Sempozyumu 24 ve 26 Ekim tarihlerinde Konya ve Alanya’da gerçekleştirilecek.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Basar ve Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Ali Hacıgökmen’in öncülük ettiği sempozyuma Selçuk Üniversitesi ve farklı üniversitelerde görev alan 50’den fazla akademisyen katılacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in katkıları ile sempozyum 24 Ekim’de Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başlayacak. Akademisyenlerin katılacağı ve Alanya Konya arasında kültür bağlarının konuşulacağı sempozyumun ilk gününde açılış konuşmaları ve ilk oturum gerçekleştirilecek. Daha sonra ise öğle yemeğinde Alanyalı birçok akademisyen bir araya gelecek.

Programın ikinci gününde ise akademisyenler Konya’dan hareket ederek Göksu Şelalesine gidecekler. Burada birçok bölgeye gezi ve inceleme için gidecek olan akademisyenler Taşeli, Kuşyuvası Yolu ve Keykubat Yolu’nda incelemelerde bulunacaklar.

Programın son günü ise Alanya’da gerçekleştirilecek. Alanya’da bir araya gelen akademisyenler son oturumu gerçekleştirecek ve ardından sonuç bildirgesi yayımlayacaklar.