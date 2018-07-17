Konyaaltı Sahili mavi bayrak aldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden düzenlediği Konyaaltı Sahili'ndeki 10 plajı ile Lara EKDAĞ Plajı, Sarısu Plajı, Sarısu Kadınlar Plajı ve Beldibi 1 Atatürk Plajı'na törenle Mavi Bayrak çekildi. Konyaaltı Sahili 26 Numaralı plajda gerçekleştirilen törene Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, TURÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Türel törende yaptığı konuşmada, “Sahil Antalya Yaşam Park projesi ile dünyanın en güzel sahiline dönüşen Konyaaltı sahilimizi Mavi bayrak ödülleri ile bir kez daha taçlandıracağız. Ne mutlu bizlere ki Konyaaltı sahilimiz Mavi Bayrak için gerekli olan tüm kriterleri bugün itibari ile taşıyor" diye konuştu.

KAYBEDİLEN BAYRAKLAR GERİ ALINDI

2009 senesinde görevi bıraktığında Konyaaltı Sahili'nde 8 Mavi bayrak olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “5 sene sonra tekrar göreve geldiğimizde maalesef bir baktık ki o Mavi bayrağın yerinde yeller esiyor. Hepsi, gerekli kriterler taşınamadığı için geri alınmış. Derhal gayretlerimizi hızlandırdık ve geçen sene 8 Mavi bayrağı Konyaaltı Sahili'nde, 2 Mavi bayrağı da Lara Sahili'nde göndere çektik. Bugün yenilerini ekliyoruz" dedi.

Antalya'da arıtılmadan bir milimetre küp atık suyun dahi denize bırakılmadığını belirten Türel, “Antalya'da deniz bizim en büyük hazinemiz. Bu nedenle denizimize gözümüz gibi bakıyor, deniz altındaki biyolojik yaşamın korunmasına da önem veriyoruz. Antalya genelinde 32 atık su arıtma tesisi kurmak suretiyle denizimizin kirlenmesini önlüyoruz" dedi.

'ÇEVRECİLİK BÖYLE OLUR'

“Çevrecilik sözle olmaz. Çevrecilik icraatla olur" diyen Başkan Türel şöyle konuştu:"Ben Konyaaltı Sahili'ni koruyorum diye çevreci nutukları atmakla Konyaaltı Sahili korunmaz. Bu sahile 10 Mavi bayrağı çekmekle çevreci olunur ve korunur. Ben Konyaaltı'nı koruyorum diyerek insan zincirleri oluşturmak suretiyle Konyaaltı'na bu muhteşem projeyi yaptırmamaya çalışmak çevrecilik değildir. Hele hele çevreye zarar verecek diye Konyaaltı Sahili'ndeki Sahil Antalya Yaşam Parkı engellemeye çalışmak çevrecilik hiç değildir. Çevrecilik Konyaaltı'na Mavi Bayrak çekmektir. Çevrecilik Konyaaltı Sahili'ndeki bütün ağaçları koruyarak buna 6 bine yakın yeni ağaç ekleyerek yeşil alanları yüzde 30 arttırmakla olur. Çevrecilik Antalya'nın çöpünden 40 bin konutun elektriğini üretmek demektir."

VALİ, TÜREL'İ KUTLADI

Vali Münir Karaloğlu da Konyaaltı Sahili'nin yenilenen yüzüyle Antalya'nın çok önemli bir markası haline geldiğini ifade ederek, “Türkiye'de 400'ün üzerinde Mavi bayrak var. 200 küsuru Antalya'da. Dünyada en çok Mavi bayrağı olan şehir olmak da Antalya'ya yakışır. 1 milyon 100 bin metre karelik bir alanda bu kadar çok altyapı ve üst yapmak. Aynı zamanda 5 ayda bitirilip halkın hizmetine sunmak büyük bir başarı. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, burada çalışan mühendisimizi, işçimizi emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de 2009-2014 döneminde Antalya'nın 5 yılda çok geri gittiğini belirterek, Konyaaltı Sahili'ndeki Mavi bayrakların bile kaybedildiğini hatırlattı. Menderes Türel'in tekrar göreve gelmesiyle kalındığı yerden hizmetlere devam edildiğini ifade eden Köse, “Konyaaltı Sahili halka kapatılacak dediler, betonla örülecek dediler. Gelsinler görsünler utansınlar. Konyaaltı Sahili halkındır, Antalyalılarındır, bizimdir ve ilelebet bizim kalacaktır. Yapamaz dediler Menderes Başkan yaptı. Menderes Türel görevde kaldığı sürece Antalya çok daha güzel bir şehir olacak" dedi.

TURÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bayaz ise “Mavi bayrak standartlarını halk plajlarında sağlamak yoğun kullanımdan dolayı zordur. Bu nedenle halk plajlarımızın Mavi bayrak ödülü alarak uluslararası nitelikte hizmet sunması önemli bir başarıdır. Mavi bayrağın bilincinde ve tüm plajlarda standartların uygulanmasına büyük önem veren, çevre duyarlılığıyla bunu ortaya koymuş olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'i bu başarılarından dolayı kutluyorum" diye konuştu.

BAYRAK DENİZALTI İLE GELDİ

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na Mavi bayrak sertifikaları verildi. Törende gerçekleştirilen jet ski ve fly board gösterisi nefes kesti. Ardından deniz altı ile tören yerine getirilen Mavi bayrak, denizden alınarak, Konyaaltı 26 nolu plajdaki göndere çekildi.