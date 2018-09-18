Konyaaltı ihalesi neden Hülya Koçyiğit'in damadına verildi?

MENDERES Türel’e 10 Bin Adım’a Konyaaltı Sahili’ndeki yeni düzenleme alanından başladık. Malum, Konyaaltı sahilinin önemli bir kısmı kısa bir süre önce yenilenmişti. Bu çalışmalar da ağaç kesimi yapıldığı iddiasından işletme ihalesine kadar bir dizi tartışmayı beraberinde getirmişti. Başkan Türel’e önce sahilde ne yapıldığını, ardından da tüm bu iddiaları sordum, iddialı yanıtlar verdi:

"KONYAALTI MIAMI’DEN YUNAN ADALARI’NDAN GÜZEL OLDU"

“Konyaaltı sahil projesi dünyanın en güzel sahili projelerinden biri oldu. Konyaaltı sahili toplam 6 kilometredir, biz 4 kilometrelik bölümünde düzenleme çalışması yaptık. Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik bir proje alanıdır. 5.5 ayda altyapısıyla, üstyapısıyla, peyzajıyla, ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle harika bir hale getirdik. 130 milyon liralık bir bütçeyle tamamladık projeyi. Sadece bu projenin kapsamında yaptığımız altyapı Antalya-Burdur yolu kadar. Bisiklet yoluyla, koşu parkuruyla, basketbol sahalarıyla, ektiğimiz 6 bin yeni ağaçla başarılı bir proje ortaya çıktı. Sahile bir de engelliler plajı yaptık. Engelli vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmesi için özel bir alanda düzenleme yaptık. Dünyadaki birçok sahil projesini gördüm. Miami’den tutun, Fransa’nın güney sahilleri, Yunan adaları ne varsa biliyorum. Bu kadar güzeline şahit olmadım.”

KONYAALTI’NIN İŞLETMESİNİ HÜLYA KOÇYİĞİT’İN DAMADI ALDI ÇÜNKÜ…

Peki Konyaaltı sahilinin işletmesinin Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar'a verilmesi ve ihaleye sadece tek firmanın katılmasına dair eleştirilere ne diyor Başkan Türel?

“İhalemizi kanuni yönetmelikler, mevzuatlar neyse ona göre, hem de son derece şeffaf kameralar önünde, herkese davetler yaparak gerçekleştirdik. İhaleye katılmak için koymuş olduğumuz yeterliliklerle ilgili Antalya’da sadece 25 firma var. Türkiye’de 100’ün üstünde firma ihaleye katılabilir. Hem Akdeniz Otelciler Birliği hem de Türkiye Otelciler Federasyonu’yla yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla bütün yatırımcıları buraya davet ettik. Türkiye’de tek kişinin katıldığı ihaleler gerçekleştirilemez diye bir hüküm yok. Biz burada son derece şeffaf bir ihale gerçekleştirdik. Kameralar önünde gerçekleştirdik. Bu hizmetlerimizi kıskananlar bize çamur atmaktan başka ellerinde sermayeleri olmadığı için bu iftira yöntemlerine başvuruyorlar. Alıştık. Bu harika projeyi yapmayayım diye burada insan zinciri oluşturdular, beni burada çevre katliamı, ağaç katliamı yapmakla suçladılar. Burada ağaç katliamı yok, aksine var olan ağaçlara ek olarak 6 bin ağaç diktik.”

Biraz da turizmi konuşalım… Konyaaltı’nda yürürken Başkan Türel’e turizm rakamlarını sordum. Turizm eski günlerine döndü mü? Bu yıl hangi ülkelerden kaç turist geldi?

TÜM ZAMANLARIN TURİST REKORU

“Bu yıl turizmde tüm yılların rekorunu kıracağız inşallah. Antalya’ya yılda en çok 13 milyon turist gelmişti. Bu yıl 13 milyonu geçeceğiz. Allah nazardan saklasın. Bu rekor, Antalya’nın uzun senelerdir turizm sektörüne yatırım yapmış olmasından kaynaklanıyor. Antalya’nın turizm açısından hiçbir altyapı sorunu yok. Antalya’ya şu anda 1500’e yakın uçak bir günde iniyor, kalkıyor, 200 bin üzerinde yabancı turist Antalya’ya gelip gidiyor ama bunu hissetmiyorsunuz bile. Bir sıkıntı, trafcik söz konusu değil. Antalya’ya gelen turistlerde Ruslar birinci, Almanlar ikinci, Ukrayna ve İngiliz turistler 3.4. sırada. Körfez ülkelerinden gelen turistlerde de artış var. “

CEM YILMAZ FESTİVALE GİDECEK Mİ?

Sahildi, turizmdi derken laf dönüp dolaşıp Antalya Film Festivali’ne geliyor. 29 Eylül’de başlayacak festivalde Cem Yılmaz’a başarı ödülü verilecek olması tartışılmıştı. Daha doğrusu tartışmalar Cem Yılmaz’ın festivale gelip gelmeyeceği üzerinden yürüdü Peki Cem Yılmaz festivale gelip ödülü alacak mı? Başkan Türel bu sorumu da şöyle yanıtladı:

“Film festivalimiz 55. Yılına giriyor. Geçen yıldan itibaren uluslararası yarışmayı daha güçlü hale getirmek için ulusal yarışmayı iptal ettik. Bu, tartışmalara sebep oldu. Oysa bizim uluslararası yarışmamızı güçlendirmedeki amacımız bizim sinemamızı dünyaya çok güçlü bir şekilde takdim etmek. Dolayısıyla bizim ulusal filmlerimiz gelip yine uluslararası yarışmada yarışabiliyor. Buna bir yasak yok. 30 ulusal film festivali var Türkiye’de. Niye çok güçlü bir uluslararası film festivalimiz olmasın? Bu radikal kararlar başlangıçta çok anlaşılamayabiliyor. O protestoları yapanları da saygıyla karşılıyorum. Bir süre sonra yapmak isteğimiz çok iyi anlaşılacaktır. Bu yıl sadece Cem Yılmaz değil Ferzan Özpetek, Itır Esen, Ömer Argı gibi isimlere onur ödülü ve yaşam boyu başarı ödülü vereceğiz. Arkadaşlarımız Cem Yılmaz’la görüştüler. Çok memnun olacağını ifade etmiş. Çok hak edilerek kazanılmış bir yaşam boyu başarı ödülü sevgili Cem Yılmaz’ın sinemadaki 20. Yılına isabet etti. Hak ettiği bir ödülle mükafatlandırmaktan dolayı mutluyuz. Tartışmalar acaba Cem Yılmaz gelir mi gelmez mi üstünde. Bu konuda muhatapları olarak hiç kimseden en ufak bir olumsuz açıklama söz konusu değil. Herhalde Cem Yılmaz’ın Antalya Film Festivali’ne gelmesini istemeyenler bir zemin hazırlamak istiyor. Fakat kendisinden bir olumsuz tavır yok."

KAYNAK: HABERTÜRK