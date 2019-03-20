Konya'da faciadan dönüldü

OLAY, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde meydana geldi. Duvarının dibinde atık su boru hattı döşeyen 4 işçi, çöken istinat duvarının enkazı altında kaldı. 4 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.