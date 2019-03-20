Konya'da faciadan dönüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan 4 işçi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı

Konya'da faciadan dönüldü
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OLAY, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde meydana geldi. Duvarının dibinde atık su boru hattı döşeyen 4 işçi, çöken istinat duvarının enkazı altında kaldı. 4 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ 

Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu  enkaz altından  kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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