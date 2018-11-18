Konut fiyatlarına İmar Barışı dopingi

İMAR Barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

İlçelerde ise başı İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı çekti.

İLK 10'DAKİ İLLER

Başvuruların sürdüğü İmar Barışı'ndan faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda. Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN ile Coldwell Banker iş birliğiyle hazırlanan "İmar Barışı Sonrası Konut Fiyatı En Çok Artan İl, İlçe ve Mahalleler" başlıklı rapora göre, İmar Barışı sonrası konut fiyatlarında son döneme göre hareketlenme yaşandı. Aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti.

İmar Barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elazığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.

EGE'NİN İLÇELERİ

Söz konusu dönemde ortalama konut fiyatlarının en çok arttığı 30 ilçe arasında ise ilk sırada yüzde 9,2'lik yükselişle İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı geliyor. Bu iki ilçeyi yüzde 7,7 ile Adalar, yüzde 6,7 ile Konya Beyşehir, Zonguldak Merkez, Antalya Aksu, yüzde 6,6 İzmir Dikili ve Foça, Giresun Merkez, Antalya Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Yozgat Merkez, Edirne Merkez, Muğla Dalaman, Çanakkale Gelibolu ve Amasya Merzifon izliyor. Erzincan Merkez ilçesi yüzde 6,4 ile 21. sırada yer alırken, onu sırasıyla yüzde 6,3 ile İzmir Güzelbahçe ve Balıkesir Karesi, yüzde 6,2 ile Van İpekyolu, yüzde 6,1 ile İzmir Bergama, yüzde 6 ile Iğdır Merkez, İzmir Çeşme, Aydın Didim ve Muğla Marmaris, yüzde 5,9 ile Samsun İlkadım, Bitlis Merkez ve İzmir Urla takip ediyor.

SORUN ÇÖZÜLDÜ CANLILIK OLUŞTU

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, İmar Barışının ülke ekonomisine çok büyük faydası olduğunu belirterek, 13 milyon gayrimenkulden bahsedildiğini söyledi. Sadece konutun değil ticari gayrimenkullerin de işin içinde olduğunu dile getiren Taş, şunları kaydetti: "Yıllardır süren bu sorun çözüldü. İnsanlar, şirketler iskan belgesi olmayan gayrimenkulu alamıyor, yatırım yapamıyordu. Yatırım yapılabilir, kredi alınabilir pozisyon oluştu. Dolayısıyla imar affı piyasada canlılık doğurdu." Taş, İmar Barışıyla ciddi bir sirkülasyon başladığını ifade ederek, bunun devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.