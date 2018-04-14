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Konuğu az kalsın canlı yayında doğurucaktı

Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında konuklardan Güngör Ete'nin canlı yayında doğum sancısı başlayınca apar topar götürdüler

Konuğu az kalsın canlı yayında doğurucaktı

Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında konuklardan Güngör Ete'nin canlı yayında doğum sancısı başlayınca apar topar götürdüler

14 Nisan 2018 Cumartesi 17:49
Konuğu az kalsın canlı yayında doğurucaktı
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ACUN'UN Kanalında Doğum Sancısı Tutan Konuğu Apar Topar Götürdüler 46 dakika önce
Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında konuklardan Güngör Ete'nin canlı yayında doğum sancısı başlayınca apar topar götürdüler.

 TV 8'de ekrana gelen, Serap Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programının bugünkü bölümünde sıradışı bir olay yaşandı.

BİR ANDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI

Programın konuklarından Güngör Ete'nin canlı yayında bir anda doğum sancısı başladı. Stüdyoya gelen sağlık ekipleri Ete'yi sedyeyle apar topar Gaziosmanpaşa Şafak hastanesine kaldırdı.

SERAP PAKÖZ BİLGİ VERDİ

Hastaneden aldığı bilgileri seyirciyle paylaşan Serap Paköz, doğumun başladığını ve normal doğum olacağını söyledi.

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Serap PaközGüngör EteCanlı Yayın
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