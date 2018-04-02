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Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya mağazasına girdi. Olayın gece saatlerinde yaşanması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya mağazasına girdi. Olayın gece saatlerinde yaşanması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:15
Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi
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EDİNİLEN bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Tansu Ş., kullandığı 20 GF 164 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan otomobil, ardından mobilya satışı yapan bir mağazanın camından içeri girdi. Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü Tansu Ş.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada mağaza ve otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici ile otoparka götürülürken, olayın gece yaşanması ve o saatte mağazada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. 

Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Denizli’Otomobil
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