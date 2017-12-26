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Kontrolden çıkan otomobil duvara böyle çarptı

“Doktorum” dedi ailesini ambulans yerine taksiye bindirdi

Kontrolden çıkan otomobil duvara böyle çarptı

“Doktorum” dedi ailesini ambulans yerine taksiye bindirdi

26 Aralık 2017 Salı 09:11
Kontrolden çıkan otomobil duvara böyle çarptı
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BEŞİKTAŞ'TA seyir halinde olan bir otomobile arkasından seyreden başka bir otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durabildi. Çarpan aracın şoförünün yaralandığı kazada diğer aracın sürücüsü, “Doktorum” diyerek ailesini ambulans yerine taksiye bindirip eve gönderdi.  
  Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zeki Yüksel ailesiyle birlikte 34 AC 2896 plakalı otomobiline binerek Ortaköy istikametine doğru yola çıktı. Caddede seyir halinde olan Yüksel’in aracına o esnada arkasından seyreden Ebubekir Yüzüak yönetimindeki 34 AIZ 136 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel, duvara çarparak durabildi. Kazada Yüksel ve ailesi şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, Yüzüak hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan araca arkadan başka bir otomobil çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak duvar çarparken diğer araçta yola savruluyor.

  “Doktorum” dedi ailesini ambulans yerine taksiye bindirdi

  Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından kaza nedeniyle şoka giren Yüksel’in eşi ve annesi uzun süre araçtan çıkamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen diğer bir sağlık ekibi, kadınları araçtan çıkartmak istedi. Uzun süre onlarla konuşan sağlık ekipleri, polis ekiplerinin de devreye girmesi sonucu ikna etti. Ancak bu kez “ben de doktorum” diyerek araya giren sürücü Yüksel, ailesinin yaralı olmadığını belirterek ambulansa bindirilmesini istemedi. Bunun üzerine polis ekipleri ise Yüksel’e, sağlık ekiplerinin işleri olduğunu ve bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Sağlık ekipleri olay yerinde olmasına rağmen olay yerine ambulans isteyen Yüksel, nihayetinde ailesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartarak taksiye bindirdikten sonra eve gönderdi.
  Öte yandan olay yeri belediye araçları tarafından temizlenirken, kaza yapan araçlarda çekiciyle kaldırıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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KazaBeşiktaş
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