Kontrolden çıkan kamyon köprüden uçtu, sürücü feci şekilde can verdi

ARDAHAN'DAN Kars istikametine giden araç köprüden geçerken virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak köprüden Kars Çayına uçtu. Araç sürücüsü Şaban Güneşsu olay yerinde hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ARAÇ KARS ÇAYINA UÇTU

Şaban Güneşsu idaresindeki 36 FS 002 plakalı kamyon dün, Ardahan'dan Kars istikametine seyir halinde iken Mezra köyü yakınındaki köprüden geçerken virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak köprüden Kars Çayına uçtu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN CANSIZ BEDENİNE GÜÇLÜKLE ULAŞILDI

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD, trafik polisi ve jandarma ekipleri geldi. Polis ve Jandarma ekiplerinin yol güvenliği tedbirlerini almasının ardından AFAD ekipleri Kars Çayına uçan araca ulaşma çalışmaları başlattı. Ekipler, kaza yapan araç içerisinde Şaban Güneşsu'nun cansız bedenine, güçlükle ulaştı. Güneşsu'nun cesedi ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici ve vinç yardımıyla Kars Çayından çıkarıldı.

MERAKLI VATANDAŞLARIN KÖPRÜYE GELİP AŞAĞI BAKMASI YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

Bu arada yoğun araç trafiğinin yaşandığı köprü üzerinden geçerken merakla yolda durup kaza yerine bakan meraklı vatandaşları jandarma ve polis güçlükle uzaklaştırdı. Bazı meraklılar ise 20 metre yüksekliğindeki köprüye gelip aşağı bakması ise yürekleri ağızlara getirdi. Polis ve jandarma ekipleri bir yandan yolda duran sürücü ve yolcuları uyarırken diğer yandan da virajlı köprüden hızlı seyreden sürücüleri uyardılar.