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Kontrolden çıkan kamyon köprüden uçtu, sürücü feci şekilde can verdi

Kars'ta kontrolden çıkan kamyon köprüden Kars Çayına uçtu. Kazada araç sürücüsü 34 yaşındaki Şaban Güneşsu hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan kamyon köprüden uçtu, sürücü feci şekilde can verdi

Kars'ta kontrolden çıkan kamyon köprüden Kars Çayına uçtu. Kazada araç sürücüsü 34 yaşındaki Şaban Güneşsu hayatını kaybetti

16 Temmuz 2017 Pazar 14:05
Kontrolden çıkan kamyon köprüden uçtu, sürücü feci şekilde can verdi
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ARDAHAN'DAN Kars istikametine giden araç köprüden geçerken virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak köprüden  Kars Çayına uçtu. Araç sürücüsü Şaban Güneşsu olay yerinde hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ARAÇ KARS ÇAYINA UÇTU

Şaban Güneşsu idaresindeki 36 FS 002 plakalı kamyon dün,  Ardahan'dan  Kars istikametine seyir halinde iken Mezra köyü yakınındaki köprüden geçerken virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak köprüden  Kars Çayına uçtu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN CANSIZ BEDENİNE GÜÇLÜKLE ULAŞILDI

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD, trafik polisi ve jandarma ekipleri geldi.  Polis ve  Jandarma ekiplerinin yol güvenliği tedbirlerini almasının ardından AFAD ekipleri  Kars Çayına uçan araca ulaşma çalışmaları başlattı. Ekipler, kaza yapan araç içerisinde Şaban Güneşsu'nun cansız bedenine, güçlükle ulaştı. Güneşsu'nun cesedi ambulansla  Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici ve vinç yardımıyla  Kars Çayından çıkarıldı.
MERAKLI VATANDAŞLARIN KÖPRÜYE GELİP AŞAĞI BAKMASI YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

Bu arada yoğun araç trafiğinin yaşandığı köprü üzerinden geçerken merakla yolda durup kaza yerine bakan meraklı vatandaşları jandarma ve polis güçlükle uzaklaştırdı. Bazı meraklılar ise 20 metre yüksekliğindeki köprüye gelip aşağı bakması ise yürekleri ağızlara getirdi.  Polis ve jandarma ekipleri bir yandan yolda duran sürücü ve yolcuları uyarırken diğer yandan da virajlı köprüden hızlı seyreden sürücüleri uyardılar.

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaArdahanPolisKarsDHA
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