Konsey Alanya'daki STK'ları buluşturdu

YEREL Gündem 21 Evi'ndeki kahvaltıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Mimarlar Odası Başkanı Bora Tokay, Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker, Alanya Fotoğrafçılar Derneği (ALFOD) Başkanı Kerim Coşkun, Akdeniz Profesyonle Aşçılar Birliği (AKPAB) Başkanı Baki Budak, Alanya Muhtarlar Odası Başkanı Hasan Öner, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcileri, derneklerin temsilcileri, Alanya Kent Konseyi Meclis başkanları katıldı.

'HER ZAMAN DESTEK VERDİK'

Kahvaltıda yeni dönemde birlikte yapılabilecek faaliyetler konusunda bir araya gelinip çalışma yapılması kararı alındı. Kent Konseyi Başkanı Özcan, katılımlarından ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Yücel de, kent konseyinin önemine değindi. Kent konseyinin kent için önemli olduğunu belirten Yücel, her zaman destek verdiklerini ve vereceklerini söyledi. Bir dahaki toplantı tarihi Kasım ayı olarak belirlendi.

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